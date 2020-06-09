Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внешней разведки добыть данные, которые помогут в переговорах в Минске и во время встречи в "нормандском формате".

Об этом говорится в обращении Зеленского к СВР во время представления их нового главы Валерия Кондратюка, опубликованном на сайте главы государства. По словам Зеленского, эта информация поможет сохранить международную поддержку Украины.

"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в "нормандском формате". Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", – заявил глава государства.

Зеленский поручил разведчикам добыть информацию для переговоров в Нормандском формате Сайт ОПУ

Кроме этого, Зеленский отметил, что разведка должна эффективно добывать информацию о планах и намерениях врагов Украины.

"Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета – это ключевая функция разведки", – заявил президент.

Также Зеленский акцентировал внимание нового главы разведки на защите экономических интересов страны, работе с военно-промышленным комплексом и помощи украинцам за рубежом в условиях глобальных потрясений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины.