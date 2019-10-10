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10 октября • обновлено в 21:30
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Зеленский: Порошенко шантажировал Медведчука и держал его за...

10.3т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко шантажировал Виктора Медведчука из-за закрытия телеканала "112 Украина".

Об этом сказал во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему власти хотят закрыть телеканал "112 Украина".

"Вы знаете почему вам всегда угрожали отобрать лицензию? Вы же знаете? Когда 2-3 года вас держали, простите пожалуйста, ваших владельцев... Ваш же владелец Медведчук?", - обратился Зеленский к журналисту канала.

Журналист отметил, что владельцем канала является Тарас Козак.

"Ну как это нет? Мы откровенно говорим...Ну Козак, Медведчук – одна история. Мы же откровенно говорим, все журналисты нас видят. Человек, господин Медведчук, который имеет не проукраинскую позицию является вашим владельцем?", - добавил президент.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук

Петр Порошенко, Виктор Медведчук

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Журналист ответил, что это не имеет отношения к редакционной политике канала.

"Я не занимаюсь редакционной политикой канала. Я просто вам напоминаю почему. Потому что господин Медведчук с прежней властью ..., не станем говорить с кем – думаю, что это был шантаж. Вот они вас и держали – закрыть вас чуть ли не закрыть, как вам говорить, у ваших журналистов независимость или нет. Вот чем они занимались", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что его команда никогда не занималась этим. "Мы не занимаемся редакционной политикой. В нашей партии нет владельцев телеканалов. А, кстати, в одной партии ваши телеканалы", - сказал президент.

Он добавил, что новый состав Нацсовета должен "честно рассматривать" вопрос продления лицензии канала "112 Украина". "Я не буду на них влиять и я никогда на них не влиял", - добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в. о. главы СБУ Иван Баканов призвал президента провести срочное заседание СНБО и наложить санкции на телеканалы NewsOne и "112 Украина" за телемост с Россией.

24 сентября СНБО все же решил не вводить санкции против вышеупомянутых телеканалов.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Украина", ZIK и NewsOne, принадлежащих Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, что все три украинских телеканала начали подавать жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова.

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Персоны
Виктор Медведчук Петр Порошенко Владимир Зеленский
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Если Зебил хочет обвинить Пороха, то пусть обвиняет в том что Порох не удавил на хрен эту Мертвечуковую гниду вместе с его ТВ каналами
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