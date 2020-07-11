Зеленский попросил Раду отменить ограничения по зарплатам чиновников

Тимур Григоренко Политика 08:31, 11.07.2020 Обновлено: 08:32, 11.07.2020

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании, инициированного президентом Владимиром Зеленским, должна рассмотреть проект закона, которая отменит ограничение зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

Об этом говорится в распоряжении ВР от 10 июля №239, сообщает пресс-служба парламента.

Так нардепы должны рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы № 3708 от 19 июня 2020 года.

Депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы. В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения Радой 13 июля срок действия ограничения должен закончиться.

Распоряжение ВР
Распоряжение ВР

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