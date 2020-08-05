Зеленский попросил Лукашенко выдать задержанных вагнеровцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко, во время которого обсудили задержанных наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ. Стороны обсудили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

"Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – говорится в сообщении.

Пресс-служба лидера белорусов добавила, что Зеленский рассказал Лукашенко, что задержанные боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

"Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", – отмечено в информации.

Также Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос подготовки к Третьему форума регионов Украины и Беларуси осенью 2020 года.

Кроме того президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

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