Зеленский попросил Лукашенко выдать задержанных вагнеровцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко, где обсудили задержанных наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ. Стороны обсудили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

"Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", – говорится в сообщении.

Также Зеленскьий и Лукашенко обсудили вопрос подготовки к Третьему форума регионов Украины и Беларуси осенью 2020 года.

Кроме того президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.

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