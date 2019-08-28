На встрече будущего монобольшинства в Верховной Раде – президентской партии "Слуга народа" – не презентовали новое правительство, однако обсуждали законопроекты, за которые будут голосовать на первом заседании парламента.

Об этом рассказал OBOZREVATEL в среду, 28 августа, избранный народный депутат, №92 в списке политсилы Александр Федиенко.

По его словам, "до ночи" депутаты сидеть не будут, поскольку большинство законопроектов будут рассмотрены уже 3 и 9 сентября на следующих заседаниях ВРУ. В первую очередь должны голосовать за снятие депутатской неприкосновенности.

Первое заседание Рады: у Зеленского раскрыли планы Гордон

Федиенко также сообщил, что некоторые депутаты новой Рады против снятия с них такого рода гарантий. "Публично не заявляли, однако с мест были реплики по поводу того, как мы будем защищены. Зеленский пообещал, что если мы не будем нарушать Уголовный кодекс, с этим проблем не будет", – поделился он.

Будущий нардеп рассказал, что на встрече присутствовал и вероятный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он выступил с докладом по законопроекту в сфере экономики.

Александр Федиенко mediasat.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" раскрыли имена новых министров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!