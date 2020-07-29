Зеленский пообещал украинцам построить мультибольницы, где "будет все"

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в пяти-шести регионах Украины будут построены мультибольницы со всем необходимым оборудованием.

Свести такие медучреждения планируется в рамках программы "Велике будівництво". Об этом он заявил во время выступления на открытии 29 июля второй очереди нового корпуса "Охматдета" в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Важная часть этой программы – мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", – сказал гарант.

Президент не уточнил сроки строительства таких медицинских учреждений. Однако заверил, что соответствующая инициатива будет воплощена в жизнь.

"Самое главное – как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, – от врача до медсестры", – подчеркнул Зеленский.

(Смотреть момент на видео с 04:35 минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, на совместном с президентом брифинге в больнице "Охматдет" глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине заработная плата молодых врачей должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.