Зеленский пообещал послам G7 оставить Сытника директором НАБУ
Президент Украины Владимир Зеленский гарантировал послам стран G7 сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро.
Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь во время видеовстречи с послами, к которой присоединились сам Сытник и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Зеленский отметил, что признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его директора.
"Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности", – заявил он.
В свою очередь Сытник подтвердил, что решение КСУ не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно.
Однако, по его словам, НАБУ совместно с властями будет обрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.
Как сообщал OBOZREVATEL, информацию об освобождении от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, а также о решении изъятия фамилии должностного лица из реестров как руководителя антикоррупционного органа 27 октября подтвердила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
НАБУ собирается обжаловать решение ОАСК, обязывающее Сытника покинуть его должность.