Зеленский в видеообращении пообещал жилье и деньги пострадавшим от наводнения
Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья пострадавших при наводнениях украинцев.
"Или восстановим разрушенное, или найдем новое", – сказал он в видеообращении 24 июня. Ролик был распространен на страницах украинского лидера в соцсетях.
"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено", – добавил Зеленский.
Глава страны также выразил соболезнования семьям погибших в результате потопов на западе Украины.
Как рассказал президент в обращении, 24 июня он провел совещание с правительством и другими уполномоченными органами касательно ситуации.
"Мы делаем все возможное для преодоления и минимизации последствий этого природного бедствия", – заверил Зеленский.
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