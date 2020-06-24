Зеленский в видеообращении пообещал жилье и деньги пострадавшим от наводнения

Дарья Дурова Политика 20:18, 24.06.2020 Обновлено: 21:21, 24.06.2020

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья пострадавших при наводнениях украинцев.

"Или восстановим разрушенное, или найдем новое", – сказал он в видеообращении 24 июня. Ролик был распространен на страницах украинского лидера в соцсетях.

"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено", – добавил Зеленский.

Глава страны также выразил соболезнования семьям погибших в результате потопов на западе Украины.

Как рассказал президент в обращении, 24 июня он провел совещание с правительством и другими уполномоченными органами касательно ситуации.

"Мы делаем все возможное для преодоления и минимизации последствий этого природного бедствия", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.

  • Всего пострадали населенные пункты в восьми областях. От стихии погибли три человека. Один – пропал.

  • Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 н.п.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что более 100 детей оказались заблокированы в своих населенных пунктах и не смогут вовремя сдать ВНО.

  • В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое, которое было туристической достопримечательностью

  • Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от правительства найти системное решение проблемы с ежегодными наводнениями на западе страны.

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