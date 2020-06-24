МоваЯзык

Топ-темы:

Зеленский в видеообращении пообещал жилье и деньги пострадавшим от наводнения

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
1,7 т.

  • Глава Украины 24 июня обратился к народу, отчитавшись о ситуации с наводнениями в западных регионах

  • В среду он провел совещание с правительством, на места бедствия были направлены премьер, главы МВД и ГосЧС Украины

  • Владимир Зеленский пообещал помощь пострадавшим, в частности, восстановить разрушенное жилье или обеспечить людей новым

Зеленский в видеообращении пообещал жилье и деньги пострадавшим от наводнения

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья пострадавших при наводнениях украинцев.

"Или восстановим разрушенное, или найдем новое", – сказал он в видеообращении 24 июня. Ролик был распространен на страницах украинского лидера в соцсетях.

"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено", – добавил Зеленский.

Глава страны также выразил соболезнования семьям погибших в результате потопов на западе Украины.

Как рассказал президент в обращении, 24 июня он провел совещание с правительством и другими уполномоченными органами касательно ситуации.

"Мы делаем все возможное для преодоления и минимизации последствий этого природного бедствия", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ивано-Франковской области выделят первую финансовую помощь для ликвидации последствий наводнения в размере 500 миллионов гривен.

  • Всего пострадали населенные пункты в восьми областях. От стихии погибли три человека. Один – пропал.

  • Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 н.п.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что более 100 детей оказались заблокированы в своих населенных пунктах и не смогут вовремя сдать ВНО.

  • В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое, которое было туристической достопримечательностью

  • Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от правительства найти системное решение проблемы с ежегодными наводнениями на западе страны.

УкраинаНаводнение на западе Украины 2020 годаОфис президента Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  1. /Политика