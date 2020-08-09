Зеленский пообещал отпраздновать День коренных народов в свободном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что придет время, когда крымские татары отпразднуют День коренных народов в освобожденном от российской оккупации Крыму.

Также глава государства подчеркнул, что сейчас в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как такового, сообщается на официальном Telegram-канале Офиса президента.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму", – отметил Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира.

Президент добавил, что с началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией вопрос защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в нашем государстве стал еще более актуальным.

"Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине – в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне президенту Украины во время рабочего визита в Херсонскую область бывший политзаключенный, крымскотатарский активист Эдем Бекиров подарил флаг своего народа. Зеленский пообещал, что именно этот флаг он поднимет в освобожденном Крыму.