Зеленский пообещал два новых государственных праздника для мусульман

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он планирует подписать указ о признаниии Курбан-Байрама и Ураза-Байрама государственными религиозными праздниками.

Такое обещание главы государства прозвучало в ходе его встречи с представителями крымскотатарского народа 18 мая, сообщается на сайте президента Украины.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, но и в действиях, на законодательном уровне", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Кроме того, общаясь с делегацией, Зеленский выразил свое соболезнование по случаю Дня жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Мы все понимаем, что депортация – одна из страшных трагедий крымскотатарского народа, народа Украины и нашей земли. Сотни тысяч семей крымских татар были принудительно изгнаны из своей родной земли. Вечная память погибшим", – сказал глава государства.

Зеленский на встрече с крымскими татарами Сайт президента Украины

Президент отметил, что очень важно, чтобы об этой трагической странице истории знали украинские дети. Именно поэтому образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" сейчас транслирует уроки, посвященные депортации крымских татар.

Также Зеленский добавил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Помимо всего, с целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары.

Делясь дальнейшими планами о поддержке крымскотатарского народа, глава государства подчеркнул, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма.

Кроме того, в Киеве планируют построить новую большую мечеть. По словам Зеленского, он ждет от крымских татар проекта этой мечети и готов поддержать его.

Также на админгранице Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", – сказал Зеленский.

Мустафа Джемилев Сайт президента Украины

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность президенту за чествование памяти жертв депортации и выразил надежду, что вопрос возвращения Крыма будет одним из приоритетных для власти.

"Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине и в мире 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году по приказу Иосифа Сталина с полуострова в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с людьми.

Всего депортировали по разным оценкам от 190 тысяч до 423 тысяч человек. В ходе депортации и в первые годы после нее погибли более 40% крымских татар.

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