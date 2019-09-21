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21 сентября • обновлено в 08:02
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Галина Остаповец
Галина Остаповец
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Зеленский поменял все, он перевернул систему – Тони Блэр

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Переговоры о разрешении конфликта на Донбассе должны уважать территориальную целостность Украины, сказал бывший британский премьер-министр, который руководил страной с 1997 по 2007 год, в своих выступлениях на международной конференции YES в Киеве.

OBOZREVATEL приводит самые интересные тезисы политика.

О феномене Владимира Зеленского

Я не отношусь к президенту Украины как к популисту. Он все изменил, он перевернул систему. Но это не популизм. Популизм – это не то, что вы ведете популярную политику. Большинство политиков хотят быть популярными. Популизм – это не изменения, которые все останавливают. Популизм – это когда вы эксплуатируете определенную договоренность, берете злобу и начинаете ее разжигать. Это эксплуатация злости. Когда вы берете проблему миграции и говорите, что это является причиной ваших проблем, то это и есть популизм.

Например, в жизни людей, которые голосовали за "Брекзит", ничего не изменится. Большинство из них наоборот будут жить хуже. Но эксплуатировать этот вопрос – популизм и это не связано с политикой, которая является популярной.

Тони Блэр

Тони Блэр

РБК

Об Украине

Кажется, в Украине сейчас больше оптимизма, чем было в предыдущие годы.

Я несколько лет не приезжал, но в этом году, чувствуется какая-то весна и большая уверенность. Когда страна становится уверенной, она может по-своему формировать обстоятельства и заставить их двигаться вперед. В Украине всегда было два вопроса – необходимость проведения внутренней реформы, чтобы быть сильной, экономически успешной и способной и чтобы можно было как-то выйти из этого кошмара российской агрессии.

О помощи Запада в решении конфликта на Донбассе

Есть две ситуации. Первая, можно ли объединить две стороны и позволить людям сосуществовать.

Второе, это когда страна стала жертвой неспровоцированной агрессии. Если я залезу к вам в дом, свяжу и скажу: слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель. И если кто-то скажет, что это хороший компромисс – то это не хорошее решение.

Должна быть рамка действий, которая бы включала уважение к территориальной целостности Украины и не переписывала бы эту историю, мол, она происходила по-другому. С другой стороны той стороне надо позволить отойти с определенным достоинством.

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Как вести переговоры с Путиным?

Это сложный вопрос. Путин разбирается в делах. Украинское правительство готово к тому, чтобы творить мир. Но российское руководство тоже должно понять, за все, что они хотят сделать, будет определенная цена, которую придется заплатить. Если только они не пойдут другим путем и не будут применять принципы, с которыми никто не может согласиться.

Об отношениях с Россией

Во время своего премьерства я много думал, я должен беспокоиться Россией, или я очень должен беспокоиться Россией. Большинство времени я был просто обеспокоен. Но есть определенные вещи, которые мы даже в голос не произносим.

Нам надо оценить и уважать уже достигнутые договоренности в этом процессе и создать такой мост, по которому Россия может выйти из этой ситуации. Но должны быть учтены не только их интересы, но и наши. Очень важно идти к этому и позволить кому-то сделать шаг назад там, где был сделан лишний.

О Брекзите

Все идет по плану, это основное, но чьему плану – неясно. По сути, у правительства есть большое желание сделать так, чтобы 31 октября мы вышли из состава Евросоюза. Но сейчас парламент заблокировал этот вопрос и принял закон против такого выхода без договоренности. Ее надо получить 17 октября и сделать это будет очень трудно. Если у премьера до 31 октября не будет договоренностей с Евросоюзом, то Брекзита по сути не будет. Все хотят, чтобы этот вопрос каким-то образом решился. И если среди людей и есть единство, то только в том, что если бы они могли больше не слышать слово Брекзит, то все были бы счастливы.

Если же договоренности с ЕС не будет, а блокада останется – страну ждут всеобщие выборы или еще один референдум.

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О новом референдуме

Вопрос Брекзита очень простой – вы хотите оставаться или вы хотите уйти. Если вы хотите уйти, то это очень сложно сделать, хоть и легко сказать. Есть разные версии Брекзита – жесткий, когда мы выходим из торговых структур Европы, а есть мягкий – выход из политических структур, но остаемся в торговых. Первый вариант болезненный, а во втором нет смысла.

Если этот вопрос заблокирован в парламенте, то лучше обратиться к людям через новый референдум и спросить, если договоренности с Евросоюзом о нашем выходе нет, то нам нужно уходить или нет. В 2016-м людям обещали, такая договоренность будет, что немцы будут стоять в очереди, чтобы ее подписать. Только что-то никого в той очереди не видно. Но если мы снова спросим у людей и снова не решим этот вопрос – они нам этого не простят.

О будущем Великобритании

Чтобы не случилось с Британией, и как бы мы не вышли из этого кризиса, мы все равно будем Британией и будем дальше жить в этом мире. Мы и дальше будем хотеть иметь тесные отношения с Европой, с Украиной, у нас будет сильное партнерство со США. Я против Брекзита очень сильно, но чтобы не случилось, не хочу списывать со счетов Великобританию.

Записала Галина Остаповец

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Brexit Мирные переговоры в Минске
Место
Украина
Тег
Новости России
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