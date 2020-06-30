Зеленский показал влог о потопе на Прикарпатье и новом уровне бизнеса на Херсонщине

Тимур Григоренко Политика 09:01, 30.06.2020 Обновлено: 09:42, 30.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео после посещения Херсонской области и Прикарпатья, которое пострадало от наводнения.

Влог был опубликован на странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В конце прошлой недели побывал с рабочими поездками в Ивано-Франковской и Херсонской обалстях. Первый из этих регионов пережил большое испытание. Сейчас делаем все, чтобы ликвидировать последствия паводка. Еще раз подчеркну – средства на восстановительные работы сразу же поступили на места, поэтому сейчас главное – не опускать руки и настойчиво работать", – говорится в сообщении.

На Херсонщине Зеленский отметил "неплохой старт в развитии инфраструктуры и выводе бизнеса на новый уровень".

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