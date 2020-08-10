Зеленский показал видео о поездке по линии разграничения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о поездке в зону проведения ООС, во время которой объехал более ста километров вдоль всей линии разграничения, чтобы лично проверить моральное состояние украинских военных.

Он подчеркнул тот факт, что со дня наступления перемирия на Донбассе ВСУ не понесли потерь. Видео с поездки опубликовал Telegram канал Zelenskiy/Official (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Двое суток на Донетчине и Луганщине. Более ста километров по линии разграничения. Сотни наших бойцов, по глазам которых видно – готовы защищать Украину до последнего вздоха. Жать им руки, говорить с ними, ходить бок о бок по позициям, садиться за один стол и делить пищу, ночевать здесь – большая честь для меня", – отметил президент.

Зеленский на Донбассе (Telegram канал Zelenskiy/Official)

Он выразил благодарность военным за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации. А также за то, что они берегут всех украинцев и друг друга.

Зеленский на Донбассе (Telegram канал Zelenskiy/Official)

"И невероятно рад, что с 27 июля у нас нет потерь. Будем и впредь делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий", – подытожил Зеленский.

Зеленский на Донбассе (Telegram канал Zelenskiy/Official)

Зеленский на Донбассе (Telegram канал Zelenskiy/Official)

Зеленский проехался линией разграничения на Донбассе (Telegram канал Zelenskiy/Official)

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