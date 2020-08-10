Зеленский показал видео о поездке по линии разграничения на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о поездке в зону проведения ООС, во время которой объехал более ста километров вдоль всей линии разграничения, чтобы лично проверить моральное состояние украинских военных.
Он подчеркнул тот факт, что со дня наступления перемирия на Донбассе ВСУ не понесли потерь. Видео с поездки опубликовал Telegram канал Zelenskiy/Official (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Двое суток на Донетчине и Луганщине. Более ста километров по линии разграничения. Сотни наших бойцов, по глазам которых видно – готовы защищать Украину до последнего вздоха. Жать им руки, говорить с ними, ходить бок о бок по позициям, садиться за один стол и делить пищу, ночевать здесь – большая честь для меня", – отметил президент.
Он выразил благодарность военным за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации. А также за то, что они берегут всех украинцев и друг друга.
"И невероятно рад, что с 27 июля у нас нет потерь. Будем и впредь делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий", – подытожил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский поделился впечатлениями от своего двухдневного визита на Донбасс и рассказал о быте военных ВСУ на передовой.
Глава страны вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.
Зеленский также заехал за сладостями в местный магазин.
Кроме этого, во время визита на Донбасс президент позанимался спортом в зале, где тренируются украинские военные.