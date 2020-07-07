Зеленский показал в деталях поездку на Одесщину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видео после рабочей поездки в Одесскую область.

Запись появилась на официальной странице главы государства в Facebook.

"Украина – морская держава. Одесская область – тому пример. А настоящей ее украшением есть люди – волевые, неутомимые и всегда с прекрасным чувством юмора", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что он был рад провести ряд встреч и поздравить с профессиональным праздником украинских военных моряков.

"Мы непременно сделаем все, чтобы они действительно почувствовали себя супергероями и не имели никаких сомнений, что страна ценит их верность и несокрушимость", – отметил гарант.

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