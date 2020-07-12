Зеленский показал "кризисный вояж" по областям Украины: пожаловался на испытания 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский показал новое видео со своими рабочими поездками на Луганщину, Буковину и Волынь в течение одной недели.

Ролик глава государства обнародовал на личной странице в Facebook и пожаловался на неспокойный 2020 год. Ведь его поездки были связаны с ЧП и катаклизмами, которые охватили значительную площадь Украины в июне и начале июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский посетил Луганщину Скриншот видео

Зеленский с визитом на Буковине Скриншот видео

В частности, в Луганской области Зеленский проверил результаты ликвидации масштабных лесных пожаров в Новоайдарском районе. В Черновицкой области, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса, посетил новый перинатальный центр, детский сад и обсудил последствия мощных паводков, которые также затронули регион. На Волыни президент встретился с представителями бизнеса.

Зеленский и Ермак во время рабочей поездки на Волынь Скриншот видео

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад – наводнениями, восток – пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время рабочей поездки на Буковину Зеленский заявил, что все сложности, с которыми пришлось иметь дело Украине в 2020 году, он связывает с високосным годом. Именно на него глава государства списал пандемию коронавируса и экономический кризис.