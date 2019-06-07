"Зеленский пока ничего не испортил!" Путин высказался о президенте Украины

Президент России Владимир Путин считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский пока себя не проявил.

Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума, обратив внимание на то, что у него нет опыта, передают РИА Новости.

"Но опыт - дело наживное. Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборное речи говорил одно, потом -другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил, ну, посмотрим", - сказал Путин.

Путин и Зеленский

Он также объяснил, почему не поздравил Зеленского после победы на выборах.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорам. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - заключил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться и обменяться рукопожатием 21 июня в Минске.

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