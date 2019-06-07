ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Зеленский пока ничего не испортил!" Путин высказался о президенте Украины

1.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский пока себя не проявил.

Об этом он заявил 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума, обратив внимание на то, что у него нет опыта, передают РИА Новости.

"Но опыт - дело наживное. Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборное речи говорил одно, потом -другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил, ну, посмотрим", - сказал Путин.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Он также объяснил, почему не поздравил Зеленского после победы на выборах.

Новости
Переговоры Зеленского с Путиным: в Кремле резко ответили

"Он до сих пор продолжает определенную риторику. Называет нас врагами, агрессорам. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - заключил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться и обменяться рукопожатием 21 июня в Минске.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Один Владимир другому говорит открытым текстом - если хочешь чего-то добиться,то меньше чеши языком,а больше делай конкретных действий.Дверь для диалога открыта......пока.Сколько она будет ещё открыта,зависит от конкретных действий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский заявил, что готов встрече с Путиным. -Думаю, он столько не выпьет…
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel