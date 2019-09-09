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10 сентября • обновлено в 06:52
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Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

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Франция фактически стала на сторону России и на саммите стран "нормандского формата" будет требовать от Украины пойти на уступки Кремлю по Донбассу.

Такое мнение в блоге, опубликованном в личном Telegram-канале, высказал публицист Виталий Портников. Он считает, что лидеру РФ Владимиру Путину было легче склонить к сотрудничеству французского президента Эммануэля Макрона, чем канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Меркель – куда более опытный и системный игрок и в куда большей степени заботится о своей исторической репутации, чем президент Франции.

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К тому же Макрона куда проще склонить не просто к уступкам – вроде скандальной инициативы о приглашении Путина на саммит "группы семи", но и к давлению на Зеленского. Чем президент Франции успешно и занимается, создавая у президента Украины впечатление, что Запад имеет ту же позицию, что и президент России", – написал Портников.

Нормандский формат

Нормандский формат

Коллаж

По его мнению, уступки, которых якобы будут требовать от украинского президента, это "конституционная автономия Донбасса и исчезновение перспектив европейской и евроатлантической интеграции Украины в обмен на прекращение обстрелов контролируемой Киевом территории".

"Это именно то, что в Париже будут рассматривать в качестве очередного прорыва, то, что поможет восстановить доверие между Парижем и Москвой и снять санкции с России. Тактика действий ясна, Путину и Макрону необходимо лишь заставить Зеленского пойти на эту фактическую капитуляцию собственной страны", – предположил блогер.

Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

Скриншот

Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

Скриншот

Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

Скриншот

Напомним, накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сейчас не время для снятия санкций с России.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Украина
Теги
нормандский формат политика переговоры по Донбассу
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Этот дырявый у*бан Портников вообще в курсе, что Украина еще при Свинюке в обязы по автономии Донбасса попала по Минским соглашениям!
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Kom AV
Kom AV
Одно радует, это то что Портников превратился в публициста. Теперь хоть не надо его рожей тыкать в его враньё. А так не зачно не отвечаю, ничего не знаю, но мне так кажется, это моё личное мнение интересное только мне...
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Shakyamuni Siddhartha
Shakyamuni Siddhartha
Втроём будут уговаривать президента России остаться в Донбассе еще на один год? Конечно, он не согласится. И даже Меркель не поможет. Сколько же можно президенту России идти на поводу у Европы и Америки. Если хотят, пусть сами содержат эти республики.
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