Зеленский пойдет на уступки? Портников указал на угрозы "нормандской" встречи

Франция фактически стала на сторону России и на саммите стран "нормандского формата" будет требовать от Украины пойти на уступки Кремлю по Донбассу.

Такое мнение в блоге, опубликованном в личном Telegram-канале, высказал публицист Виталий Портников. Он считает, что лидеру РФ Владимиру Путину было легче склонить к сотрудничеству французского президента Эммануэля Макрона, чем канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Меркель – куда более опытный и системный игрок и в куда большей степени заботится о своей исторической репутации, чем президент Франции.

К тому же Макрона куда проще склонить не просто к уступкам – вроде скандальной инициативы о приглашении Путина на саммит "группы семи", но и к давлению на Зеленского. Чем президент Франции успешно и занимается, создавая у президента Украины впечатление, что Запад имеет ту же позицию, что и президент России", – написал Портников.

Нормандский формат Коллаж

По его мнению, уступки, которых якобы будут требовать от украинского президента, это "конституционная автономия Донбасса и исчезновение перспектив европейской и евроатлантической интеграции Украины в обмен на прекращение обстрелов контролируемой Киевом территории".

"Это именно то, что в Париже будут рассматривать в качестве очередного прорыва, то, что поможет восстановить доверие между Парижем и Москвой и снять санкции с России. Тактика действий ясна, Путину и Макрону необходимо лишь заставить Зеленского пойти на эту фактическую капитуляцию собственной страны", – предположил блогер.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сейчас не время для снятия санкций с России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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