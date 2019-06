Зеленский похвастался украинскими женщинами во Франции и нарвался на критику

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, заявил, что в Украине очень красивые женщины.

Об этом он сказал во время однодневного официального визита в Париж 17 июня. Соответствующее видео обнародовано "112 Украина" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Так, Зеленский напомнил о существующих в мире стереотипах о стране, добавив, что в Украине при этом активно развивается IT-индустрия.

"Кстати, я хочу немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", – сказал президент.

"Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4% ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT-отрасль, благодаря IT-компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, мнения украинцев касательно высказывания президента в сети разделились. Нашлись те, кто раскритиковал Зеленского, однако некоторые пользователи не увидели в его словах ничего плохого.

В свою очередь журналисты телеканала "Прямый" сравнили заявление Зеленского со скандальным высказыванием беглого экс-президента Виктора Януковича, в котором тот говорил о раздевающихся женщинах.

"Для того, чтобы включить Украину, я хочу сказать – достаточно того, чтобы посмотреть на нее своими собственными глазами тогда, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины – увидите такую красоту, это очень прекрасно", – сказал Янукович в январе 2011 года во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

Thrilled to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUa at STATION F today! 🇺🇦 pic.twitter.com/bz6Ll3cNKt