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Зеленский похвастался украинскими женщинами во Франции и нарвался на критику

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, заявил, что в Украине очень красивые женщины.

Об этом он сказал во время однодневного официального визита в Париж 17 июня. Соответствующее видео обнародовано "112 Украина" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Так, Зеленский напомнил о существующих в мире стереотипах о стране, добавив, что в Украине при этом активно развивается IT-индустрия.

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Макрон и Зеленский во Франции

Макрон и Зеленский во Франции

president.gov.ua

"Кстати, я хочу немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", – сказал президент.

"Но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине, и больше 4% ВВП Украины сейчас составляется через возмещение, через IT-отрасль, благодаря IT-компаниям. У нас в Украине больше 150 тысяч айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будет развиваться в этом направлении", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, мнения украинцев касательно высказывания президента в сети разделились. Нашлись те, кто раскритиковал Зеленского, однако некоторые пользователи не увидели в его словах ничего плохого.

В свою очередь журналисты телеканала "Прямый" сравнили заявление Зеленского со скандальным высказыванием беглого экс-президента Виктора Януковича, в котором тот говорил о раздевающихся женщинах.

"Для того, чтобы включить Украину, я хочу сказать – достаточно того, чтобы посмотреть на нее своими собственными глазами тогда, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины – увидите такую красоту, это очень прекрасно", – сказал Янукович в январе 2011 года во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

Зеленский во Франции

Зеленский во Франции

president.gov.ua

Зеленский во Франции

Зеленский во Франции

president.gov.ua

Зеленский во Франции

Зеленский во Франции

president.gov.ua

Зеленский во Франции

Зеленский во Франции

president.gov.ua

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Комментарии пользователей сети о заявлении президента

Напомним, 18 июня украинский глава посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
ФранцияПариж
Теги
видеоУкраинаполитика
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Комментарии на сайте не модерированы
Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Самые красивые продажные девки вна Украине.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинская проституция важная статья бюджета.
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