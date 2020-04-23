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23 апреля • обновлено в 16:37
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Зеленский похвастался качеством украинских аппаратов ИВЛ

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Отечественные аппараты искусственной вентиляции легких, которые закупят для украинских больниц, и будут использоваться для лечения COVID-19 имеют высокое качество и будут вдвое дешевле импортируемых.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под его председательством, сообщается на сайте главы государства.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал о качестве украинских аппаратов ШВЛ

Зеленский рассказал о качестве украинских аппаратов ШВЛ

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая.

В свою очередь, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что Фонд при Офисе президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Министерство здравоохранения. В то же время Тимошенко добавил, что в течение недели, по координации Офиса Президента, и в дальнейшем доставляли необходимые материалы.

"В последние рейсами мы получили 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов, 80 тысяч реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента заявили, что две украинские компании тестируют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) собственной разработки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский заявил, что сделал правильный выбор, когда пошел в президенты. -Интересно, кроме него и Коломойского кто-нибудь ещё так считает?
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