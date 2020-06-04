Зеленский похвастался грибной юшкой в Каменце-Подольском. Фото

Политика 18:13, 4.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Каменец-Подольский Хмельницкой области поел традиционной грибной юшки.

Селфи с юшкой он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский покушал юшки

"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском – это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" – написал Зеленский.

Судя по фото, оно сделано на летней площадке ресторана или кафе.

Это уже второй раз за последние дни, когда президент публично посещает заведения общественного питания.

Facebook Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский попил "крутой" кофе в одном из кафе вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.

При этом он нарушил карантинные ограничения, так как заведения общественного питания могут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до того выдают кофе с собой или работают на открытом воздухе.

Президент заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

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