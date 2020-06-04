Зеленский похвастался грибной юшкой в Каменце-Подольском. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Каменец-Подольский Хмельницкой области поел традиционной грибной юшки.
Селфи с юшкой он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Традиционная украинская грибная юшка в Каменце-Подольском – это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!" – написал Зеленский.
Судя по фото, оно сделано на летней площадке ресторана или кафе.
Это уже второй раз за последние дни, когда президент публично посещает заведения общественного питания.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский попил "крутой" кофе в одном из кафе вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым замглавы ОП Сергеем Трофимым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным.
При этом он нарушил карантинные ограничения, так как заведения общественного питания могут обслуживать клиентов в залах только с 5 июня, а до того выдают кофе с собой или работают на открытом воздухе.
Президент заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.