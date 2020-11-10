Зеленский поговорил с Меркель и нашел украинцам новую национальную идею

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель переговоры в "нормандском формате", а также инициировал разработку программы "Здоровая нация".

Как сообщается на сайте главы государства, национальная программа будет содержать практические рекомендации гражданам об укреплении здоровья, профилактике заболеваний и преодолении их последствий.

По словам Зеленского, пандемия показала, что люди, у которых есть сильный иммунитет, регулярно занимаются спортом и у них легче протекает коронавирус. Также они выздоравливают чаще. Поэтому, подчеркнул он, нужно делать акцент на профилактике, а не только на лечении.

В рамках программы "Здоровая нация" гражданам будет предоставлена информация о преимуществе здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" – перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма и укрепления иммунитета.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сделать такую оздоровительную программу здоровья нации, улучшить здоровье нации", – сказал Зеленский, добавив, что необходимо улучшать условия для занятия спортом.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь к программе спортсменов, которые переболели коронавирусом, чтобы они рассказывали о своем опыте борьбы с болезнью.

Идею создания программы также поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которых поблагодарил ее за поддержку мирных инициатив.

"Важно продолжить переговоры N4 (в "нормандском формате"). Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID-19", – написал президент в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме.