Я очень рад, что 120 Слуг народа вместе с президентом Зеленским едут на Донбасс. Мой совет - хотите выглядеть достойно - езжайте на Светлодарскую дугу в район Троицкого и Мироновского - там 19 октября в 6-6.40 противник обстрелял наши позиции из 120 мм минометов. Не приезжайте на тыловые базы для показушного обеда в аэропорту Мариуполя, такие фотосессии киевских гостей уважения не вызывают.

Езжайте, затем, под Горловку, пройдитесь по передовой, пройдитесь по траншее, ближайшей к водокачке в Шумах, куда хотела пройти российская инспекция. Езжайте туда, где на позициях солдаты и командиры, которые на войне с 14-го года, это стержень армии. Поговорите с бойцами, как они относятся к перемирию. Как они относятся к приказу №340, по которому солдатам платят премии за то, чтобы они не стреляли по оккупантам - это не имеет аналогов в странах НАТО (и я даже не знаю, в какой еще стране подобные приказы издавали в своей армии).

А на позициях, кстати, посмотрите на результаты своей депутатской работы - в каких условиях живут воины? Только не задавайте перед строем глупых вопросов: "На что жалуетесь? Говорите, если есть проблемы, хорошо?" Не спрашивайте, а посмотрите сами, как обустроен быт, зайдите на кухню, в туалет, есть ли где-то железобетонные укрытия или блиндажи в пять накатов на случай обстрела? Комфортно? Есть ли пленка, ковролин, доски, скобы? Хватает ли кабеля? Ездят ли воины на волонтерских машинах или на технике, которую благодаря вашей работе им дало государство? Сколько у них на позициях тепловизионных биноклей, лазерных дальномеров, тепловизионных прицелов? Сколько дронов закупило государство? А сколько топлива получают батальоны и роты на передовой, не крадут ли его, не приходится ли его докупать постоянно за свои деньги? Не приводит ли приказ 340 к сокрытию происшествий и к коррупции, чтобы не лишать командиров премии? Почему лишают премии командиров, в секторе которых была стрельба, справедливо и честно ли это?

Посмотрите в глаза бойцам - это благодаря им, их сопротивлению, Украину уважают в мире, благодаря им наших лидеров принимают в мировых столицах, дают помощь и кредиты, это благодаря им, армия пользуется самым высоким доверием в обществе, и именно это тот фундамент, на котором стоит наше государство. Люди на фронте - это единственная красная линия, спасающая страну от политического небытия. Подумайте, что вы сделали для них в реальности, чтобы солдаты сами подходили пожать вам руку?