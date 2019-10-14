Зеленский внезапно собрался на Донбасс: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, намерен посетить с рабочей поездкой Донецкую область.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В планах президента – визит в штаб Операции Объединенных сил и пообщаться с военнослужащими ООС.
Зеленский поедет на Донбасс на День защитника
politrada.net.ua
Кроме того, сообщается, что Зеленский вместе с супругой пришли к Стене памяти погибших за Украину в Киеве, где возложили цветы, установили лампадки и почтили воинов минутой молчания.
Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе
Пресс-служба Офиса президента
Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе
Пресс-служба Офиса президента
Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе
Пресс-служба Офиса президента
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.
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