Зеленский внезапно собрался на Донбасс: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, намерен посетить с рабочей поездкой Донецкую область.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В планах президента – визит в штаб Операции Объединенных сил и пообщаться с военнослужащими ООС.

Зеленский поедет на Донбасс на День защитника politrada.net.ua

Кроме того, сообщается, что Зеленский вместе с супругой пришли к Стене памяти погибших за Украину в Киеве, где возложили цветы, установили лампадки и почтили воинов минутой молчания.

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе Пресс-служба Офиса президента

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе Пресс-служба Офиса президента

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.

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