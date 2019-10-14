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14 октября • обновлено в 12:21
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Зеленский внезапно собрался на Донбасс: первые подробности

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, в День защитника Украины, намерен посетить с рабочей поездкой Донецкую область.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В планах президента – визит в штаб Операции Объединенных сил и пообщаться с военнослужащими ООС.

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Зеленский поедет на Донбасс на День защитника

Зеленский поедет на Донбасс на День защитника

politrada.net.ua

Кроме того, сообщается, что Зеленский вместе с супругой пришли к Стене памяти погибших за Украину в Киеве, где возложили цветы, установили лампадки и почтили воинов минутой молчания.

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе

Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к украинцам перед Днем защитника, пообещав не сдавать интересы государства в переговорах по Донбассу.

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Темы
День защитника Украины Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А в Донецк ...слабо??сколько показухи...ради пшика..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Неужели посетит столицу ДНР?
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