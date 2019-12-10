"Перехода красных линий не было": Зеленский подвел итоги "нормандской встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам "нормандского саммита" удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Пост с подведением итогов встречи в Париже он опубликовал на странице в Facebook, подчеркнув, что Украина идет к миру, пусть и маленькими шагами.

"Итак, по итогам "нормандской встречи" были достигнуты договоренности об:

обмене пленными до конца года по формуле "всех на всех";

полном прекращении огня, которое должно начать действовать до конца года;

согласовании к марту 2020 года трех новых участков фронта, на которых будет проведено разведение войск;

расширение мандата СММ ОБСЕ, которая сможет проводить мониторинг круглосуточно;

строительстве новых пунктов пропуска через линию разграничения;

дальнейшая работа в "нормандском формате" будет продолжена", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что следующая встреча лидеров пройдет не через три года, а уже через четыре месяца. Также Зеленский акцентировал внимание на том, чего удалось избежать на переговорах в Париже.

"Чего на "нормандской встрече" не было: перехода за красные линии, и Владимир Зеленский не согласился на требование Путина, которое была закреплено в Минских соглашениях о проведении выборов на Донбассе без восстановления контроля над границей. Это значит, что мы продолжаем двигаться к полному прекращению огня, возвращению территорий и мира для Украины. Малыми, но уверенными шагами", – обнадеживающе резюмировал президент Украины.

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