Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко, которого могут назначить на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Заявление от президента прозвучало после форума Age of Crimea 2020. Он добавил, что проводит собеседования с множеством людей.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", – сказал Зеленский.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

Ранее источники OBOZREVATEL, сообщили, что в ближайшее время бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о назначении Тигипко на пост премьера сообщил Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

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