Главная Новости
26 февраля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

4.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко, которого могут назначить на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Заявление от президента прозвучало после форума Age of Crimea 2020. Он добавил, что проводит собеседования с множеством людей.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", – сказал Зеленский.

Ранее источники OBOZREVATEL, сообщили, что в ближайшее время бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о назначении Тигипко на пост премьера сообщил Kyiv Post со ссылкой на анонимные источники.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Сергей Тигипко Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
2
Смешно
2
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Нові обличчя? Бєня погодив?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги