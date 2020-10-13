Зеленский подтвердил встречу с представителями британской разведки и раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время визита в Великобританию он встречался с представителями Секретной разведывательной службы страны МI-6.

Также глава государства заявил, что на переговорах речь шла о проблемах с дезинформации и фейковых новостях, сообщается на сайте Офиса президента.

Также Зеленский заявил, что в СМИ была представлена не совсем верная информация, и посоветовал лучше ее проверять.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить, это государственные дела. Я прочитал, что пишут о составе той встречи. Там был другой состав. Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – отметил президент.

По словам Зеленского, в разведке заявили, что в Украине большая проблема с медиа, которые финансируются не только украинцами.

"Что в Украине, к сожалению, много из тех телеканалов, которые мы знаем, финансируются разными группами", – пояснил он.

Глава государства добавил, что вопрос защиты свободы слова и информации является чрезвычайно важным для безопасности государства, поэтому в стране актуально создание независимых медиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего визита в Великобританию Владимир Зеленский якобы встретился с новым главой Секретной разведслужбы МI-6 Ричардом Муром. По данным СМИ, стороны обсуждали атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление Офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции.