Зеленский подтвердил встречу с представителями британской разведки и раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время визита в Великобританию он встречался с представителями Секретной разведывательной службы страны МI-6.

Также глава государства заявил, что на переговорах речь шла о проблемах с дезинформации и фейковых новостях, сообщается на сайте Офиса президента.

Также Зеленский заявил, что в СМИ была представлена не совсем верная информация и посоветовал ее лучше проверять.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить, это государственные дела. Я прочитал, что пишут о составе той встречи. Там был другой состав. Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", – отметил президент.

По словам Зеленского, в разведке заявили, что в Украине большая проблема с медиа, которые финансируются не только украинцами.

"Что в Украине, к сожалению, много из тех телеканалов, которые мы знаем, финансируются разными группами", – пояснил он.

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