Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина в Украине из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщили в Офисе президента. Законопроекты Верховная Рада Украины приняла 4 декабря.

В частности, подписанные документы предусматривают выделение материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы из-за карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые потеряли часть дохода в результате введения карантинных ограничений.

Кроме того, предусматривается предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени из-за простоя в связи с введением карантина.

Сумму выплаты будут рассчитывать пропорционально сокращению рабочего времени работника. Однако она не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон вводит единовременную компенсацию возмещения расходов субъектам хозяйствования на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, предусмотрено продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Также предусматривается ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, если он не превышает 6800 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект, который предусматривает выплату наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям (ФЛП) по 8 тыс. грн и другие налоговые послабления на период карантина.