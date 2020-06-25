Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении применения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19 до 1 января 2021 года.

Как сказано на сайте главы государства, решение было принято в связи с угрозой роста заболеваемости населения на коронавирус. Закон проекта №737-ІХ был принят Верховной Радой еще 19 июня.

Документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусной болезнью, и предотвращения распространения COVID-19 среди населения Украины.

"Украинское законодательство позволяет применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в Украине препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность таких лекарственных средств по лечению COVID-19", – отмечается в сообщении.

Речь идет о лекарствах, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по безопасности и эффективности, и были рекомендованы официально в США, странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае и Израиле.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за сутки зафиксирована почти тысяча новых случаев COVID-19. Официально подтверждены уже 40 008 случаев заболевания.