Зеленский подписал закон об аренде государственного имущества: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества.

Он вводит простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду, которая более выгодна за счет свободной конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Согласно закону, передача в аренду будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет публиковаться вся информация о договорах аренды.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (передача в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (без проведения аукциона).

Владимир Зеленский Укринформ

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если она равна нулю или составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Кроме того, законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

"Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты", - отметили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции. Он включает в себя запрет на продажу и поставку электроэнергии, которая импортируется из России.

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