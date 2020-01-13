Зеленский подписал закон о реестре педофилов: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский, подписал законопроект о введении единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.
Как сказано на сайте Верховной Рады, законопроект №0887 был направлен на подпись президента 27 декабря, а 13 января возвращен с подписью Зеленского.
Вести реестр будет Министерство юстиции. Его главная цель – предотвращение преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей, а также предотвращение рецидивов.
Доступ к реестру будет у прокуроров, следователей, полицейских и ГБР. Но право на получение данных из реестра также будет у руководителей учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми.
Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному лишению свободы.
Владимир Зеленский
ОПУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 июля текущего года Верховная Рада проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.
4 сентября Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов. "Слуги народа" спустя месяц согласилась с позицией президента.
В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной, а не принудительной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.
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