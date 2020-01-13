Зеленский подписал закон о реестре педофилов: в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский, подписал законопроект о введении единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Как сказано на сайте Верховной Рады, законопроект №0887 был направлен на подпись президента 27 декабря, а 13 января возвращен с подписью Зеленского.

Вести реестр будет Министерство юстиции. Его главная цель – предотвращение преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей, а также предотвращение рецидивов.

Доступ к реестру будет у прокуроров, следователей, полицейских и ГБР. Но право на получение данных из реестра также будет у руководителей учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному лишению свободы.

Владимир Зеленский ОПУ

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