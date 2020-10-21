Зеленский подписал закон 'О разведке', необходимый для движения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020.

Об этом сообщили в Офисе президента в Telegram. Отмечается, что подписание состоялось во время посещения главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведку". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки приобретать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон – не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которая требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствование аналитической работы и качества полученной информации", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.

Согласно документу, разведывательными органами является Служба внешней разведки Украины, разведывательный орган Министерства обороны Украины, разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Их основные задачи – своевременное обеспечение разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное – их руководители, которых назначает и увольняет с должности президент.

Разведывательные органы для выполнения задач и их функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц. Использование средств прикрытия или структур прикрытие для других целей запрещается.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные сведения или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о передаче 2 млн земель сельхозназначения с государственной в коммунальную собственность.