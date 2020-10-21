Зеленский подписал закон "О разведке", необходимый для движения в НАТО
Документ был принят парламентом 17 сентября 2020 года
Закон является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины
По словам президента, реализация положений документа позволит создать эффективную систему разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020.
Об этом сообщили в Офисе президента в Telegram. Отмечается, что подписание состоялось во время посещения главой государства управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки ГПСУ.
"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведку". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.
По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки приобретать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.
"Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон – не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которая требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствование аналитической работы и качества полученной информации", – подчеркнул Зеленский.
Отметим, Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины. Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.
Согласно документу, разведывательными органами является Служба внешней разведки Украины, разведывательный орган Министерства обороны Украины, разведывательный орган Государственной пограничной службы.
Их основные задачи – своевременное обеспечение разведывательной информацией, содействие реализации национальных интересов Украины и противодействие внешним угрозам национальной безопасности в определенных законом сферах.
Общее руководство разведывательными органами осуществляет президент Украины, а непосредственное – их руководители, которых назначает и увольняет с должности президент.
Разведывательные органы для выполнения задач и их функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц. Использование средств прикрытия или структур прикрытие для других целей запрещается.
Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные сведения или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.
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