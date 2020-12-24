Зеленский подписал закон о продлении спецстатуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон, продлевающий до конца 2021 действие закона о спецстатусе Донбасса.

То есть, законопроект №4467 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады.

Отметим, что парламентарии одобрили документ в целом 15 декабря. Тогда решение поддержали 304 народных депутата.

В общем соответствующий Рада приняла еще в сентябре 2014-го сроком на три года. Затем, в октябре 2017 года срок действия закона парламентарии продлили на год, в октябре 2018-го – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019-го – до 31 декабря 2020 года. Правда, он так и не заработал.

Согласно ему, особый порядок самоуправления в ОРДЛО может быть введен только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL: