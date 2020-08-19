Зеленский подписал указ о поддержке культуры и туризма: что предусматривает

Зеленский подписал указ о поддержке культуры и туризма.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

Как сказано на сайте главы государства, документ был подписан 18 августа. Указ имеет целью содействие развитию культурного потенциала Украины, сохранения, популяризации и использования национального культурного достояния, создание условий для туристической привлекательности объектов культурного наследия, поддержки креативной экономики.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить разработку и реализацию мероприятий в рамках программы "Большая стройка" по трем ключевым направлениям:

охраны, возрождения и использования объектов культурного наследия;

развития современной туристической инфраструктуры Украины;

содействия развитию креативных индустрий.

Кроме того, Кабмин должен проработать вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования сферы культуры; увеличение, начиная с 2021, расходов на ее финансирование в соответствии с обоснованными потребностями; возможности финансирования проектов развития культурной инфраструктуры за счет средств Государственного фонда регионального развития; определение особенностей осуществления государственно-частного партнерства в сфере культуры, туризма, управления памятниками культурного наследия.

Президент также рекомендовал органам местного самоуправления предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, развития туризма в соответствии с обоснованными потребностями. Согласно указу, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сферах культуры и туризма.

Также правительству поручено принять в установленном порядке меры по совершенствованию механизмов финансирования сферы культуры, в том числе о введении новых подходов условий оплаты труда работников культуры с учетом показателей результативности, эффективности и качества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины 24 августа 2020 года.

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