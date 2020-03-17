Венедиктова официально стала генпрокурором: появился указ

Президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании правительства 17 марта.

Об этом говорится в указе №90, который обнародован сайте Офиса главы государства. Также указом №89 президент уволил Венедиктову с должности временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований.

president.gov.ua

president.gov.ua

Ирина Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Получила звание доктора юридических наук.

До избрания в Верховную Раду 9 созыва была заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина, членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитером Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда в медицинских делах.

Венедиктова – вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

В 2016-2017 годах претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не прошла конкурс.

Владимир Зеленский представил Венедиктову в составе своей команды, как эксперта в области реформирования судебной системы.

На выборах в Раду заняла третье место в списке президентской партии "Слуга народа".

Замужем за работником киберполиции Украины Денисом Колесниковым. Супруги имеет двоих детей.

С 27 декабря 2019 занимала должность главы Государственного бюро расследований.

Ирина Венедиктова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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