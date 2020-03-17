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17 марта • обновлено в 15:20
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Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

1.4т
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Президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании правительства 17 марта.

Об этом говорится в указе №90, который обнародован сайте Офиса главы государства. Также указом №89 президент уволил Венедиктову с должности временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований.

Венедиктова официально стала генпрокурором: появился указ

president.gov.ua

Венедиктова официально стала генпрокурором: появился указ

president.gov.ua

  • Ирина Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. Получила звание доктора юридических наук.

  • До избрания в Верховную Раду 9 созыва была заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина, членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитером Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда в медицинских делах.

  • Венедиктова – вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики.

  • В 2016-2017 годах претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, но не прошла конкурс.

  • Владимир Зеленский представил Венедиктову в составе своей команды, как эксперта в области реформирования судебной системы.

  • На выборах в Раду заняла третье место в списке президентской партии "Слуга народа".

  • Замужем за работником киберполиции Украины Денисом Колесниковым. Супруги имеет двоих детей.

  • С 27 декабря 2019 занимала должность главы Государственного бюро расследований.

Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 5 марта ВРУ выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Ирина Венедиктова
Место
Украина
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Татарин Емеля
Татарин Емеля
Не может быть генпрокурором человек, имеющий юридическое образование и без судимости. Ну на украине точно не может
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Луценко наш прокурор ! его сняли за 1 млр.долларов которые не выплатила Америка Уукраине.Запад ДОЛЖЕН знать, что не смотря ни на что он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2020 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Какой бескомпромиссный взгляд! )))))))))))))))))
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