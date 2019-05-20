Зеленский подписал свой первый указ: о чем он

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал свой первый указ – "О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

Текст документа (№300/2019) обнародован пресс-службой на официальном сайте президента. Отметим, утром 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного главы страны.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – сказано в тексте.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Скриншот указа

Как писал OBOZREVATEL:

Зеленский стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Во время первой речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

Во время инаугурации народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его вывезли через боковой выход парламента и положили в карету скорой помощи .

Инаугурация Зеленского буквально взорвала соцсети, где украинцы активно делятся впечатлениями от вступления в должность нового лидера государства.

Все видеотрансляции инаугурации можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут.

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