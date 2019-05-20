ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский подписал свой первый указ: о чем он

30.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал свой первый указ – "О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

Текст документа (№300/2019) обнародован пресс-службой на официальном сайте президента. Отметим, утром 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного главы страны.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – сказано в тексте.

Новости
Роспуск Рады: в решении Зеленского нашли несостыковку

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Зеленский подписал свой первый указ: о чем он

Скриншот указа

Как писал OBOZREVATEL:

  • Зеленский стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

  • Во время первой речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

  • Во время инаугурации народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо. Его вывезли через боковой выход парламента и положили в карету скорой помощи.

  • Инаугурация Зеленского буквально взорвала соцсети, где украинцы активно делятся впечатлениями от вступления в должность нового лидера государства.

  • Все видеотрансляции инаугурации можно посмотреть тут, самые яркие фотографии собраны тут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политикаВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
78
32
Смешно
20
Интересно
23
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Точно, шестой. Шестерка кругломой)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Первый в мире главнокомандующий откосивший от армии!
Показать комментарий полностью
Ответить
8
3
2 из 3 ответов | показать все
God St
God St
VeiLin John,Не пезди хуйло,сам сука теж під ліжком ховаєшся як і твій зеля.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
VeiLin John, мы знаем где он был. Аккурат в день похищения славянского депутата Рыбака оно давало концерт в ...Славянске. В итоге Рыбака запытали до смерти, а зеб*ядь, шестерка кругломоя - шестой президент Украины. И возможно те, которые Рыбака пытали были "вдохновлены" скабрезной клоунадой гнусавого паяца.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения