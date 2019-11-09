Зеленский подписал срочный указ о реформах: появились первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года провести масштабную приватизацию, подготовиться к открытию рынка земли, а также выработать систему просчета прожиточного минимума по европейским стандартам.

Как сообщает официальный сайт Офиса президента, Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". В документе речь идет о продолжении реформ, ускорении социально-экономического развития страны, повышении уровня жизни украинцев и внедрении европейских стандартов.

Так, президент поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству до конца 2019 года:

подготовить проект закона по конкурентному доступу компаний к железнодорожным перевозкам;

противодействовать незаконной добычи янтаря;

погасить задолженность на оптовом рынке электроэнергии;

обновить трудовое законодательство;

создать законы, которые упростят работу ФЛП, предпринимателям;

утвердить план роста страны в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business);

определить 5 объектов большой приватизации;

обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков;

утвердить план по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства;

повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

Также президент поручил Кабмину запустить первый этап проекта "Е-малятко". Речь идет о переходе на электронный формат оформления справок на детей. Внедрить проект "Е-ветеран", чтобы упростить жизнь и реабилитацию ветеранов войны.

Владимир Зеленский подписал указ

К концу следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств – членов НАТО и Европейского Союза.

"В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020 правительство должно принимать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, и обеспечивать постоянную международную поддержку курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – указано на сайте президента.

Подписывая указ, Президент Украины также отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов, уменьшения доли неработающих кредитов в банковском секторе и внедрения лучших международных практик корпоративного управления в государственных банках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский дал премьер-министру два месяца на демонстрацию реальных результатов работы. Если же их не будет, то в начале следующего года президент обещает "прощаться с теми, кто не сможет".

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