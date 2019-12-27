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28 декабря • обновлено в 02:30
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В Украине отменили "мажоритарку": Зеленский подписал новый Избирательный кодекс

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 декабря, подписал обновленный Избирательный кодекс.

Соответствующие данные указаны на странице законопроекта № 0978 ("Предложения президента в Избирательный кодекс Украины") на сайте Верховной Рады.

19 декабря парламент принял документ в целом с учетом предложений Владимира Зеленского. Таким образом украинцы будут голосовать по-новому уже с 2020 года.

Новый кодекс отменил мажоритарку и ввел пропорциональную систему выборов с открытыми партийными списками. Проходной барьер для партий предусмотрен на уровне 5%.

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Избиратель обязан проголосовать и за партию, и за одного из ее кандидатов в региональном списке. Региональным кандидатам надо собрать 25% избирательной квоты голосов, чтобы попасть в "проходную" часть списка.

Более детально о правилах нового Избирательного кодекса Украины читайте в нашем материале по ссылке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила упрощенный порядок временной смены места голосования на выборах.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
законопроект Законодательство политика выборы в Украине
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