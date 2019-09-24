Президент одобрил изменения в закон об обороне Украины: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины" (законопроект №1011), согласно которому глава государства будет утверждать план обороны страны и военно-административное деление территории государства.

"23.09.2019 - Возвращен с подписью от президента", – говорится в разделе "Даты и состояние прохождения" соответствующей законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

Зеленский подписал закон об обороне Украины Lb.ua

В частности, в документе предусматривается законодательное урегулирование плана обороны государства и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта", – сказано в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Зеленский поставил перед военными стратегическую задачу – разработать "динамический план обороны".

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