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24 сентября • обновлено в 12:42
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Президент одобрил изменения в закон об обороне Украины: о чем речь

3.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины" (законопроект №1011), согласно которому глава государства будет утверждать план обороны страны и военно-административное деление территории государства.

"23.09.2019 - Возвращен с подписью от президента", – говорится в разделе "Даты и состояние прохождения" соответствующей законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

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Зеленский подписал закон об обороне Украины

Зеленский подписал закон об обороне Украины

Lb.ua

В частности, в документе предусматривается законодательное урегулирование плана обороны государства и предоставление права президенту утверждать его структуру.

"План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта", – сказано в законе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Зеленский поставил перед военными стратегическую задачу – разработать "динамический план обороны".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
6 лет воюют ,и наконец сподобились план обороны разработать! А ещё говорят ,что самая медлительная нация это эстонцы!))
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Мир Миру
Мир Миру
Головне прояснити, від кого оборонятися
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Интересуюсь я - Как это у Пороха получалось армию строить и укреплять, ка-ца-пам 3,14здюлей вламыватьбезо всяких "планов обороны" ??? А Зебил с этими планами только Украину сдает да наших защитников под пули лугандонов подставляет, запрещая ответный огонь ????
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70rus xxx
70rus xxx
Levitsky Valery, как у Петра получалось,да очень просто.5 котлов замутил,и вломил ка-ца-пам.Спроси у поджаренных киборгов,подтвердят.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Levitsky Valery, да делов то, с 21 места в рейтинге армий мира в 2013 году, опустить на 28 место в 2018 году, дело не хитрое, главное что бы было стадо баранов, которое поверит , что это перемога
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