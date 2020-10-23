Зеленский поделился восторгом от общения с украинскими изобретателями. Видео

Президент Владимир Зеленский посетил первый в Украине инновационный парк UNIT.City, после чего признался, что его поразило общение с отечественными изобретателями – молодыми стартаперами.

Событие произошло еще 21 октября, ролик о ном опубликовал на YouTube-канале Офис президента (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что глава государства принял участие в питчинговом процессе, во время которого свои проекты представили молодые украинские продуктовые и софтовые стартапы.

"Эта молодежь делает то, чем должна гордиться не только вся Украина, но и весь мир. Я в восторге от их идей, подходов, настойчивости и целеустремленности. И точно знаю, что при должной поддержке они сделают все, чтобы Украина стала одним из инновационных лидеров", – прокомментировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам на тему "Осень-2020: победы и вызовы", где обсуждались важнейшие вопросы – от пандемии COVID-19 к борьбе с коррупцией и тяжести реформирования секторов.