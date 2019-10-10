Зеленский поддержал введение миротворцев на Донбасс

Введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Он добавил, что данный вопрос является очень сложным, однако его всерьез обсуждают.

По словам Зеленского, Киев должен полностью контролировать госграницу с Россией. Он подчеркнул, что введение миротворцев будет обсуждаться на встрече в "нормандском формате".

Владимир Зеленский Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Киеве в здании Kyiv Food Market на улице Московской пройдет пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

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