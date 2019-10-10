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10 октября • обновлено в 13:57
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Зеленский поддержал введение миротворцев на Донбасс

2.5т Читать материал на украинском

Введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Он добавил, что данный вопрос является очень сложным, однако его всерьез обсуждают.

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По словам Зеленского, Киев должен полностью контролировать госграницу с Россией. Он подчеркнул, что введение миротворцев будет обсуждаться на встрече в "нормандском формате".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Киеве в здании Kyiv Food Market на улице Московской пройдет пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Похоже,что игры с Украиной кончились!!! Сейчас ваше дело,слушать,понурив голову и исполнять!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, А вообще похоже,Зеля сломался,давайте следующего!!!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Не Зеленскому решать, что будут обсуждать лидеры состоявшихся стран. Его задача - стоять по стойке "смирно" и выполнять указания...
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Да да, в серую зону миротворцев пригласите. Пусть почувствуют, откуда снаряды летят.
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