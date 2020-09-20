Зеленский поддержал кандидатуру нардепа Крейденко в мэры Мелитополя

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко будет баллотироваться на пост мэра Мелитополя. Его кандидатуру уже поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Об своем решении идти на выборы Крейденко сообщил на своей официальной странице в Фейсбук.

Руководство партии "Слуга народа" долго не могло определиться с кандидатом в мэры Мелитополя. Но после очередной сессионной недели в Верховной Раде Владимир Зеленский решил поддержать кандидатуру Владимира Крейденко в борьбе за мэрское кресло.

Ранее на одном из съездов областного штаба партии "Слуга народа" в Запорожье Владимир Зеленский выразил беспокойство за город Мелитополь, заверив, что возьмет ситуацию в городе под личный контроль.

Первые шаги уже были совершены и право навести в городе порядок и искоренить засидевшуюся коррупционную власть президент предоставил Владимиру Крейденко.

Кандидатуру Крейденко поддержал Зеленский Партия "Слуга народа"

Зеленский возлагает большие надежды на нардепа Крейденко, и обещает оказать всестороннюю поддержку в борьбе за светлое будущее города. Первая и самая тяжелая задача, которая стоит перед кандидатом - преодоление тяжелого сопротивления старых многолетних коррупционеров в городе, которые буквально объединяються в сильные кланы и региональную мафию.

На сегодняшний день кандидат Владимир Крейденко имеет большие шансы занять пост мэра родного города. Прожив в Мелитополе большую часть жизни он видит глобальные проблемы и знает как их решить.

“Долгие годы город стоит на месте. Проводятся косметические ремонты, но фундаментальных реформ мы не видим. Мы получили возможность обнулить старые ′′серые элиты′′ и готовы работать и бороться", – отметил Крейденко.

Он подчеркнул: многие десятилетия подряд мелитопольцы постоянно разочаровывались в своем выборе. Пришло время это изменить.

"Бедность, несправедливость, обман – то, что получили мелитопольцы за время правления прежней власти. Город нуждается в сильном лидере, который поднимет его с колен. Я готов взять на себя ответственность и возглавить руководство родного для меня города. Мы с моей командой имеем четкую стратегию, по который будем двигаться во благо горожан”, – прокомментировал Крейденко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о романтической истории, случившейся на съезде "Слуги народа": один из партийцев этой политической силы сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на сцене партийной конференции. Пара познакомилась во время обучения, которые новоизбранные депутаты от этой партии проходили в прошлом году в Трускавце.