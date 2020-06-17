Зеленский подал в суд на телеведущего Пояркова: что известно
Зеленский подал в суд на Пояркова
Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на украинского художника, телеведущего и блогера Сергея Пояркова из-за угроз в свой адрес.
Дело по обвинению рассмотрит Шевченковский районный суд Киева 30 июня. Об этом OBOZREVATEL стало известно из расписания судебных заседаний.
Судебное заседание состоится 30 июня
Отметим, что в мае 2020 года Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Телеведущего обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
Ранее OBOZREVATEL писал:
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