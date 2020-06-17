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Зеленский подал в суд на телеведущего Пояркова: что известно

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Зеленский подал в суд на Пояркова

Зеленский подал в суд на Пояркова

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на украинского художника, телеведущего и блогера Сергея Пояркова из-за угроз в свой адрес.

Дело по обвинению рассмотрит Шевченковский районный суд Киева 30 июня. Об этом OBOZREVATEL стало известно из расписания судебных заседаний.

Судебное заседание состоится 30 июня

Судебное заседание состоится 30 июня

Отметим, что в мае 2020 года Пояркову вручили обвинение в угрозах Зеленскому. Телеведущего обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Ранее OBOZREVATEL писал:

  • нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямий" после резких заявлений Пояркова в адрес Зеленского.

  • Шевченковский районный суд Киева избрал Пояркову меру пресечения в виде освобождения под личное обязательство.

  • Поярков обратился к ОПЗЖ и Зеленскому из-за антисемитского демарша на NewsOne

Украина
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  1. /Политика