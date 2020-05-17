Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".
Глава государства возложил цветы к братской могиле, памятному знаку польских захоронений, установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента, передает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для того, чтобы избежать подобных преступлений.
"В независимой демократической Украине жизни и здоровья граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", – отметил глава государства.
В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Как писал OBOZREVATEL ранее, жертвами террора 1937-38 годов в СССР стали более 260 тысяч украинцев. Документы из архивов КГБ о массовых расстрелах стали доступны онлайн.