Зеленский почтил память жертв политических репрессий. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Глава государства возложил цветы к братской могиле, памятному знаку польских захоронений, установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента, передает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – сказал Зеленский.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Президент отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для того, чтобы избежать подобных преступлений.

"В независимой демократической Украине жизни и здоровья граждан всегда будет моим безусловным приоритетом", – отметил глава государства.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Зеленский почтил память жертв политических репрессий president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, жертвами террора 1937-38 годов в СССР стали более 260 тысяч украинцев. Документы из архивов КГБ о массовых расстрелах стали доступны онлайн.