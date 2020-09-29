Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: охрана проверила каждый люк в парке. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

При этом журналисты отмечают, будто бы перед этим охрана главы государства проверяла каждый люк в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр"в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В рамках мероприятия Зеленский вместе с почетным караулом возложил цветы к мемориалу памяти жертв Холокоста. Позже, под залпы винтовок, он почтил память расстрелянного 79 лет тому назад населения.

"Казненные в Бабьем Яру – это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце", – цитирует слова президента его пресс-служба.

Зеленский почтил память жертв расстрела в Бабьем Яру. president.gov.ua

Он отметил, что 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница.

"Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова", – добавил Зеленский.

Разумков, Зеленский и Ермак в Бабьем Яру. president.gov.ua

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава ОПУ Андрей Ермак и другие.

При этом Telegram-канал PavlovskyNEWS пишет, что за несколько часов до приезда Зеленского всех проходящих мимо просили покинуть парк.

Охрана Зеленского якобы выгнала людей из парка перед его визитом

"Проверяли с металлоискателем все клумбы и залазили во все люки. К памятнику не пускают никого, даже желающих возложить цветы", – говорилось в сообщении.

По словам журналистов, охрана Зеленского якобы проверила каждый люк в парке

Известно, что 29 сентября в Бабьем Яру запланировали открытие мемориала, посвященного жертвам трагедии. Также столичные власти подготовили инсталляцию, которая олицетворяет страх и ужас, происходящих в этих местах.

Мероприятия по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра. president.gov.ua

Почетный караул в Бабьем Яру. president.gov.ua

Президент вместе с почетным караулом возложил цветы к мемориалу памяти жертв Холокоста. president.gov.ua

Подробнее о Дне памяти жертв Бабьего Яра и том, как 79 лет назад нацисты устроили первый массовый расстрел – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщалOBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра в 79-ю годовщину трагедии, 29 сентября. Вместе с представителями городской власти он возложил цветы к памятнику расстрелянным в Бабьем Яру.