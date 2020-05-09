"Никогда не забудем!" Зеленский прибыл на Закарпатье и почтил память героев Второй мировой: фото

В субботу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Также гарант возложил цветы у Вечного огня, в киевском парке Вечной Славы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне ОПУ

Кроме того, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область, где посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Он возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Зеленский на Закарпатье ОПУ

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", – сказал Зеленский.

Зеленский на Закарпатье ОПУ

Зеленский на Закарпатье ОПУ

Напомним, что 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник, который был установлен в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая с рабочей поездкой прибыл на Луганщину, где посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. В День памяти и примирения глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям".

Также пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с депутатами "Европейской солидарности" призвали Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне.