Зеленский почтил память геноцида крымских татар и заявил о возвращении полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.
Как сообщила пресс служба Офиса президента, такое заявление он сделал ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!" – отметил Зеленский.
Он напомнил, что то утро в 1944-м называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа.
"Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие из крымских татар вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома", – подчеркнул президент.
По его словам, спустя более 40 лет люди получили возможность вернуться домой.
"Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений", – добавил Зеленский.
В ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымскотатарского народов.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине и в мире 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году по приказу Иосифа Сталина с полуострова в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с людьми.