Зеленский поблагодарил нардепов за закон о банках и сказал, когда ослабят карантин. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором поблогадарил народных депутатов за принятие банковского закона и обратился к украинским пожарным, боровшимся с огнем в Житомирской области.

Соответствующее видео опубликовали на странице президента в Telegram. Глава государства подчеркнул важность принятия народными депутатами "банковского" закона, который позволит Украине получить важную финансовую поддержку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Я благодарен каждому нашему народному депутату. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов США", – отметил президент .

Владимир Зеленский Скрин видео

Зеленский напомнил подзабытую в СМИ ситуацию с пожарами на Житомирщине. Президент сообщил, что по состоянию на 13 мая уничтожено большинство очагов огня, а на территории Чернобыльской зоны все пожары в лесах ликвидировали. За это глава государства поблагодарил спасателей.

Зеленский назвал дату начала второго этапа смягчения карантина и сферы, которых это коснется.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим", – подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что второй этап ослабления карантина запланирован на 22 мая.

Чего коснется следующее послабление:

проведения спортивных соревнований;

работы гостиниц;

проведения ВНО.

На вопросы, которые интересуют многих украинцев о том, "каким будет лето", "когда откроют границы", "когда позволят авиаперелеты" и подобные, Зеленский ответил по-философски: "Все зависит от нас самих".

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности умеренного количества новых случаев коронавируса и некритической загрузки коек в больницах", – напомнил президент.

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